FN erwirbt TeileigentumsflÃ¤che in Hamburg-Rotherbaum

Im Hamburger Stadtteil Rotherbaum ist die Erdgeschoss-Teileigentumsfläche in der Rothenbaumchaussee 115 und Ecke Hallerstraße verkauft worden. Die Fläche umfasst ca. 400 m² im Erdgeschoss zuzüglich Neben- und Außenflächen sowie Tiefgaragenstellplätze und ist langfristig an das Gastronomie-Konzept „GO by Steffen Henssler“ vermietet. Verkäufer sind zwei Hamburger Privatpersonen, Käufer ist die FN Pasithee GmbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Wittlinger & Co hat die Verkäufer im gesamten Verkaufsprozess begleitet. Rechtlich beraten wurden die Verkäufer von der Kanzlei Osgard.

