FN Capital kauft Logistikzentrum Thüringen von Krieger

Das Logistikzentrum Thüringen in Elxleben an der Stadtgrenze zu Erfurt hat einen neuen Eigentümer. Die Krieger-Gruppe verkaufte die Hochregalhalle mit dreigeschossiger Mezzaninen-Fläche an die FN Capital Holding. Zusätzlich zum Kauf plant die Holding aktuell den Neubau eines Logistikzentrums in der Gemeinde.

Beim Logistikzentrum Thüringen handelt es sich um das ehemalige Zentrallager der Möbelkette Finke auf dem Grundstück „ Vor dem Steinberg“. Die Gesamtnutzfläche der Immobilie beträgt 11.200 m², die Grundstücksfläche 51.902 m². Die Immobilie grenzt an das Gewerbegebiet in Elxleben und liegt direkt an der Autobahn A71. Hauptmieter mit einer Restlaufzeit des Mietvertrags von 18 Monaten ist die Twenty 5 Logistik GmbH & Co. KG.



Die 4 Q Invest GmbH übernahm für die FN Capital Holding im Rahmen des Asset Managements die Erstanalyse des Ankaufsprojektes. Neben der Twenty 5 Logistik GmbH & Co. KG gibt es zwei Pächter auf dem Areal. Sie nutzen die Außenflächen für eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung und Sauberhaltung. „Wir freuen uns über die erfolgreiche Akquisition und schnelle und reibungslose Abwicklung. Dieser Erwerb zeigt sich positiv in unserer wachsenden Liste von Logistik und Industrieimmobilien, die einen wichtigen Teil unseres Portfolios ausmachen", erklärt der Geschäftsführer der FN Capital Holding Unternehmensgruppe.



Zusätzlich plant die neue Eigentümerin an der Adresse Vor dem Steinberg 1-3 den Neubau eines Logistikzentrums in Elxleben. Eine Neubauplanung für ca. 10.000 m² wurde bereits mit Goldbeck aus Leipzig angeschoben und steht ab dem vierten Quartal 2025 für eine Anmietung zur Verfügung. Der Vertriebsstart ist für Januar 2024 geplant.



Die Hauptaspekte der Studie konzentrieren sich dabei auf Wirtschaftlichkeit, optimale Flächennutzung und flexible Nutzungsmöglichkeiten. Die Entscheidung über das Heizsystem erfolgt unter Berücksichtigung von Investitions- und Betriebskosten sowie der CO2-Bilanz. Die Ausstattung des Neubauprojektes kann jedoch nutzerspezifisch verändert werden. Die FN-Gruppe setzt mit diesem Projekt auf eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung im Immobiliensektor und freut sich darauf, den Standort positiv zu prägen. Vermittelt wurde das Projekt durch SQM Property Consulting.