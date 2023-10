FN Capital erwirbt Ex-Coca-Cola-Areal bei Rostock

Die FN Capital Holding hat den Gewerbepark für Technologie, Logistik und Dienstleistung auf dem ehemaligen Coca-Cola Gelände in Ziesendorf erworben. Das Areal mit einer Grundstücksfläche von 115.259 m² nahe Rostock gehörte bislang Coca-Cola European Partners Deutschland.

Als Mieter des Bestandsobjekts konnte die FN Gruppe die Lehwald GmbH & Co. KG sowie die Spedition Klaus Bernhard Sackmann GmbH, eines der international tätigen Transport- und Logistikunternehmen, gewinnen. Der neue Eigentümer beabsichtigt, das Bestandsobjekt zu erhalten und weiterzuentwickeln. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt beeindruckende 115.259 m², mit einer Gesamtmietfläche von 8.677 m². Der Kaufvertrag des Objekts wurde im Dezember 2020 geschlossen und das Grundstück währenddessen neu vermessen. Die Eigentumsübertragung ist für 2023 geplant. Vermittelt wurde das Gesamtareal von Hamburgmakler.



FN Capital Holding plant eine Projektentwicklung auf einem ca. 21.924 m² großen freien Gewerbegrundstück am Mühlenberg 1 in Ziesendorf. Dieses Grundstück fällt in den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 5 „Gewerbegebiet II“, Baufeld 4, und wird in 11 Baufelder/Grundstücke unterteilt. Jedes Baufeld wird individuell im Rahmen eines jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens entwickelt. Derzeit befindet sich ein Aufstellungsverfahren für einen Bebauungsplan zur Neuaufstellung des ehemaligen Coca-Cola Geländes in Bearbeitung. Die Käuferin hat bereits einen städtebaulichen Vertrag mit der Gemeinde Ziesendorf geschlossen. Die Veräußerung und die Verpachtung der einzelnen Baufelder erfolgt individuell, da die Grundstücksflächen und die jeweiligen Baugenehmigungsverfahren variieren. FN Capital Holding steht für eine bedarfsgerechte und kundenorientierte Entwicklung jedes Baufeldes zur Verfügung.



Die Lage des Geländes ist verkehrstechnisch hervorragend erschlossen, mit direkter Anbindung an die Autobahnen A19 und A20, was kurze Wege und schnelle Erreichbarkeit ermöglicht.