FN Capital erwirbt DB Schenker-Standort in Güstrow von Rewe

Die FN Capital Holding-Unternehmensgruppe stärkt ihre Präsenz mit dem Erwerb eines 118.102 m² großen Grundstücks in Güstrow. Der bestehende Hallenkomplex auf dem Areal wird ab Oktober vollständig von DB Schenker genutzt. Darüber hinaus ist ein Fachmarktzentrum mit rund 6.000 m² in Planung.

.