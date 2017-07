Flughafenchef nimmermüde: „Her mit der 3. Piste!“

Wasser auf die Mühlen der nimmermüden Dritte-Startbahn-Verfechter: Der Flughafen München vermeldet – nach eigenem Bekunden – „historisch beste“ Ergebnisse und bilanziert mit 21 Millionen Passagieren im ersten Halbjahr ein Plus von über sechs Prozent. Da der Airport aktuell zudem „Gewinne im dreistelligen Millionenbereich“ schreibe, will Flughafenchef Michael Kerkloh diesen „Lauf“ nutzen – und fortschreiben: Er fordert erneut und vehement die umstrittene dritte Piste.

Vier Prozent Plus bei den Starts und Landungen (auf knapp 200.000 Flugbewegungen) und neun Prozent Steigerung bei der Luftfracht (auf rund 180.000 Tonnen) – die Ergebnisse sind rundum positiv. Und sollen/werden es bleiben. Nicht zuletzt, weil der Lufthansa-Konzern mit einer deutlichen Ausweitung seiner Präsenz in München Flagge zeigt: Die Kranich-Linie positioniert 15 Langstreckenjets Airbus A 350 und ab 2018 außerdem fünf A 380 in der bayerischen Landeshauptstadt. Und auch die Tochter Eurowings verstärkt ihr Kontingent.



Um dieser „enormen Wachstumsdynamik“ auch in Zukunft Rechnung tragen zu können, brauche der Airport die dritte Start- und Landebahn, proklamierte der Flughafenchef Michael Kerkloh zum gefühlt tausendsten Mal. Er will das Thema erneut in den Aufsichtsgremien auf die Tagesordnung setzen.