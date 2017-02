Flughafen Wien: Klimaschutz verhindert dritte Piste

Der Wiener Flughafen darf laut des Bundesverwaltungsgericht (BVwG) keine dritte Start- und Landebahn in Schwechat bauen. Die Richter argumentieren überraschend mit den Folgen für den Klimawandel. Die ansteigenden Treibhausgasemissionen in Österreich wären deutlich höher zu bewerten als die positiven Effekte für die Arbeitsplätze und den Standort, erklärte das Gericht. Das vor 10 Jahren eingereichte Projekt ist für das BVwG somit nicht genehmigungsfähig. „Meines Wissens ist es erstmalig, dass der Klimaschutz als Argument herangezogen wird, um ein konkretes Vorhaben zu untersagen. Ich glaube, es ist sogar weltweit zum ersten Mal der Fall“, erklärte der Rechtsanwalt des Flughafen Wien, Christian Schmelz in einer ersten Reaktion zur „Presse“.

In einer offiziellen Meldung teilte der Flughafen inzwischen mit, dass die Flughafen Wien AG gegen diesen Bescheid vorgehen und in dieser Frage den Verwaltungsgerichtshof befassen wird. Sollte es aufgrund dieser Entscheidung zu keiner 3. Piste kommen, so hätte das jedenfalls negative Auswirkungen auf die künftigen Entwicklungsmöglichkeiten des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Österreich.



Auch für die Wirtschaftskammer Wien ist die Entscheidung des BVwG bedauerlich und aus standortpolitischer Sicht unverständlich. „Eine dritte Piste in Schwechat ist ein wesentlicher standortpolitischer Faktor, der für die wirtschaftliche Zukunft der Stadt entscheidende Bedeutung hat“, so Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien in einer ersten Reaktion. Ruck blickt mit Sorge auf das Großprojekt, die European Medicine Agency nach Wien zu holen. „Die dritte Piste ist hier ein entscheidender Bauteil“, kommentiert Ruck, der genauso für den Tourismus wie die Drehscheibenfunktion in den Osten skeptisch ist. „Wir haben jährlich 15 Millionen Nächtigungen, Tendenz steigend, und verlieren langsam unsere Alleinstellung in den Osten. Hier muss gegengesteuert werden.“