Flughafen Tempelhof: Gewerbemieter erzielen Erfolg

Der Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel greift nach Kritik an dem geplanten Vorgehen ein und setzt die Kündigungen vorerst aus. Die landeseigene Gesellschaft soll im Vorfeld nach Alternativen suchen. Die von den Mietvertragskündigungen betroffenen Gewerbetreibenden können demnach vorerst bleiben. Die Kündigung der Verträge hatte in den letzten Wochen für viel Kritik gesorgt.

.

Berlins Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel hat am Freitag die Tempelhof Projekt GmbH (TP) beauftragt, die Kündigungen für Gewerbemieter im Bauteil 5a des Flughafengebäudes auszusetzen und nach Alternativstandorten zu suchen. In einem gemeinsamen Gespräch zwischen Senator Geisel und der Geschäftsführerin der TP Jutta Heim-Wenzler am Freitag Nachmittag wurde verabredet, dass bis Mitte März entsprechende Lösungsvorschläge vorliegen sollen.



Die Kündigung der Gewerbemieter im Bauteil 5a erfolgte auf Grund der Notwendigkeit der arbeitsstättengerechten Unterbringung der Betriebsfeuerwehr am ehemaligen Flughafen Tempelhof.



Die Einrichtung einer Betriebsfeuerwehr ist laut der Senatsverwaltung für Stadt­ent­wicklung, Bauen und Wohnen notwendig, da die öffentliche Feuerwehr die landseitige Eingriffszeit von 3 Minuten nicht einhalten kann. Die Betriebsfeuerwehr hat eine ständige 24-Stunden-Anwesenheit mit drei Einsatzfahrzeugen und bis zu acht Mitarbeitenden. Der aktuelle Standort der Betriebsfeuerwehr entspricht nicht den arbeitsrechtlichen Anforderungen und muss aufgrund von unaufschiebbaren Sanierungsarbeiten aufgegeben werden.