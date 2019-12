Flughafen München und Lufthansa planen Erweiterungsbau

Die Flughafen München GmbH (FMG) und die Deutsche Lufthansa AG (DLH) haben heute einen „Letter of Intent (LoI)“ unterzeichnet, um das mit dem Terminal 2 verbundene Satellitengebäude durch einen rechtwinklig nach Osten anschließenden Baukörper, den sogenannten „T-Stiel“, zu erweitern. Wie bereits das Satellitengebäude soll auch der Erweiterungsbau an den Klima- und Umweltzielen der Bauherren ausgerichtet werden.

.