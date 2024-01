Flughafen München plant 360 Mio. in Bauprojekte zu investieren

Für das Jahr 2024 plant die Flughafen München GmbH (FMG) rund 360 Millionen Euro in eine moderne Infrastruktur zu investieren. Die Erweiterung des Terminal 1 durch einen rund 360 Meter langen Flugsteig sowie der Bau eines dritten Hotels am Campus sind bereits weit fortgeschritten. Zudem beginnen dieses Jahr die Bauarbeiten für ein neues terminalnahes Parkhaus.

