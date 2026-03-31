Flughafen München: Invesco und Propel starten sechste Projektentwicklung

Invesco Real Estate hat ein 24.000 m² großes Greenfield-Grundstück in Moosburg, nördlich des Flughafens München erworben. Auf dem Areal ist die spekulative Neubauentwicklung einer rund 11.500 m² großen Logistikimmobilie der Klasse A vorgesehen.

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Der Erwerb und die Entwicklung des Standorts stellen die sechste Investition der Propel Logistics Platform dar, einem Joint Venture zwischen dem in Wien ansässigen Logistikspezialisten Propel und dem Invesco Real Estate Europe Fund III – SCSp (Europe III). Der Fonds ist die dritte europäische Value‑Add‑Strategie von Invesco Real Estate in Folge.



Der Standort Moosburg liegt in der Metropolregion München und damit in einem der nachfragestärksten und zugleich angebotslimitiertesten Logistikmärkte Deutschlands. Der Markt ist geprägt von einer anhaltend hohen Nutzernachfrage bei gleichzeitig sehr begrenzter Verfügbarkeit moderner Flächen. Das Grundstück wurde von Propel off‑market zu attraktiven Einstiegskonditionen gesichert.



Der Standort Moosburg liegt in der Metropolregion München und damit in einem der nachfragestärksten und zugleich angebotslimitiertesten Logistikmärkte Deutschlands. Der Markt ist geprägt von einer anhaltend hohen Nutzernachfrage bei gleichzeitig sehr begrenzter Verfügbarkeit moderner Flächen. Das Grundstück wurde von Propel off‑market zu attraktiven Einstiegskonditionen gesichert.







Die geplante Logistikimmobilie wird mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit realisiert. Vorgesehen sind unter anderem der Einsatz von Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie ein systematisches Tracking der grauen Emissionen während der Bauphase. Ziel ist die Entwicklung eines vollständig fossilfreien Gebäudes mit hoher ESG‑Qualität und erstklassiger Umweltperformance. Die Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2026 geplant.



Invesco Real Estate und Propel arbeiten seit rund zwei Jahren im Rahmen der Propel Logistics Platform zusammen. Neben dem Projekt in Moosburg umfasst die Plattform fünf weitere Logistikimmobilien in Deutschland und Österreich, darunter Standorte in Langenselbold, Düsseldorf, Bruchsal und Wien. Insgesamt repräsentiert das Portfolio mehr als 150.000 Quadratmeter vermietbare Fläche.