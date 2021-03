Flughafen München feiert Richtfest für LAB 48

Der LabCampus am Münchner Flughafen nimmt weiter Gestalt an: Nach gut einem Jahr Bauzeit kamen die Geschäftsführungen der Flughafen München GmbH (FMG), der FMG-Tochtergesellschaft LabCampus GmbH sowie Repräsentanten des Generalunternehmers Züblin jetzt zu einem – coronabedingt nur symbolischen - Richtfest für das „LAB 48“ an der Nordallee zusammen.

.