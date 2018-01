Flughafen Leipzig/Halle baut 20.000 m² auf dem Campus

Der Airport-Campus wird ein symbolisches Eingangstor erhalten: Die Leipziger Flughafengesellschaft will in einem Joint Venture mit dem Leipziger Projektentwickler KSW auf dem Campus zwischen Hauptterminal und Auto-Kreisverkehr einen Neubau mit rund 20.000 m² BGF errichten, das dem Standort auch optisch gerecht wird und in Form eines Flugzeug-Flügels errichtet wird. Der Komplex ist bereits auf den Namen „Apollo XI“ getauft, der Baustart für das laufende Jahr avisiert.

Auf 45 Millionen Euro veranschlagen die beiden Kooperationspartner das Investitionsvolumen für das Projekt, das 2020 schlüsselfertig sein soll. Die unteren Etagen des Sechsgeschossers werden Produktionsflächen, Forschungsräumen und Laboren vorhalten, in den oberen sind variable Büroflächen geplant. Und: „Apollo XI“ soll nach Auskunft von Flughafenchef Johannes Jähn sozusagen als Pforte für die Gewerbeflächen dienen, die im Anschluss an die Fertigstellung entwickelt werden. „Wir sind überzeugt davon, dass die zentrale Lage und unsere logistische Leistungsfähigkeit die besten Voraussetzungen für Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen bieten.“ Mit Blick auf die knapper werdenden Gewerbeflächen im wachsenden Leipzig, wolle der Flughafen zügig Möglichkeiten für hochwertige Ansiedelungen – explizit auch außerhalb der Luftfahrt –schaffen, betonte Johannes Jähn. Als Größenordnung für die Vorhaben der nächsten Jahre stehen rund 200 Hektar im Raum.



„Platz“ wird im übrigen auch im weiteren Umfeld des Airports geschaffen. Seit Ende 2017 besteht für alle sechs Baufelder des 316.900 m² großen Airportpark Leipzig/Halle Baurecht. Letzte Erschließungsarbeiten werden vermutlich bis Dezember des laufenden Jahres abgeschlossen. Ab dem Sommer baut Goldbeck dort in Zusammenarbeit mit dem dänischen Unternehmen Ejendomsanpartsselskabet af 31. Januar 1997 modulare Hallenkomplexe nach dem Baukastenprinzip. Die Vermarktung ist soeben gestartet.