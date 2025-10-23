Flughafen Hamburg: Christopher Schwieger neuer Aufsichtsratschef

Dr. Christopher Schwieger ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats der Flughafen Hamburg GmbH. Er ist seit dem 1. Oktober 2025 Staatsrat der Hamburger Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation. In beiden Funktionen folgt er auf Andreas Rieckhof, der zum 30. September in den Ruhestand trat.

.

Rieckhof war seit 2015 im Flughafen-Aufsichtsrat tätig, unter anderem im Planungs- und Bauausschuss, seit September 2022 als Vorsitzender. Er führte den Aufsichtsrat des Flughafens in einer Zeit, die von Veränderungen geprägt war – dazu gehören die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Herausforderungen beim Wiederanlaufen des Luftverkehrs. Als Aufsichtsratsvorsitzender hat er zudem die Vorreiterrolle des Hamburger Flughafens im Umweltschutz weiter ausgebaut und den Weg zum CO2-freien Flughafenbetrieb konsequent unterstützt. In seiner Amtszeit hat der Flughafen das Serviceprogramm HAM Upgrade gestartet, das den Passagierkomfort in den Fokus stellt.



Dr. Christopher Schwieger war seit 2020 Leiter des Amtes für Wirtschaft in der Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation und verantwortete in dieser Funktion auch die ministerielle Zuständigkeit für den Bereich Luftfahrt. Er ist nun zudem Industriekoordinator des Senats.