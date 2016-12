Fraport und Heinemann gründen gemeinsame Tochterfirma

Das Handelsunternehmen Gebr. Heinemann SE & Co. KG und die Flughafen-Betreibergesellschaft Fraport AG haben die Gründung der gemeinsamen Firma Frankfurt Airport Retail GmbH & Co. KG vereinbart. Das neue Joint Venture, an dem die Partner mit jeweils 50 Prozent beteiligt sind, betreibt insgesamt 27 Geschäfte am Flughafen Frankfurt, davon den Großteil unter der Marke Heinemann Duty Free und Travel Value. Gebr. Heinemann bringt alle bisherigen Aktivitäten am Standort Flughafen Frankfurt und somit auch die rund 750 Beschäftigten in die neue Gesellschaft ein. Die bisherigen Arbeitsverträge gelten unverändert weiter. Die Geschäftsführung wird von Johannes Sammann (Gebr. Heinemann) und Georg Fuhrmann (Fraport AG) übernommen.

Karl-Heinz Di...

[…]