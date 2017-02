Flughafen BER: Finanzierung vollzogen

Das Finanzierungskonzept der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) ist umgesetzt: Die zuletzt von den Gesellschaftern Berlin, Brandenburg und der Bundesrepublik Deutschland ausstehenden Bürgschaften in Höhe von 2,487 Milliarden Euro sind nun eingegangen. Mit der heute erfolgten Transaktion ist der neue, mit verbesserten Konditionen ausgestattete Kreditvertrag aus dem Juli 2016 wirksam geworden.

.

„Es ist uns gelungen, alle Voraussetzungen für die Aushändigung der Gesellschafterbürgschaften und die Anforderungen der Banken zu erfüllen und somit die bereits im Sommer 2016 abgeschlossene Kreditvereinbarung umzusetzen. Durch die jetzt vollzogene Neuordnung der Finanzierung profitieren die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH und ihre Gesellschafter von den günstigen Zinssätzen der neuen Kredittranchen und dem erheblich geringeren Kapitaldienst“, so Heike Fölster, Geschäftsführerin Finanzen der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.



Das nun komplett vollzogene Finanzierungskonzept dient der Sicherstellung des Finanzierungsbedarfs in Höhe von 2,2 Milliarden Euro für die Fertigstellung und den mittelfristigen Ausbau des Flughafenstandorts BER. Es besteht zum einen aus einem Gesellschafterdarlehen über 1,107 Milliarden Euro, welches zu aktuell günstigen Marktkonditionen mit den Gesellschaftern abgeschlossen wurde und innerhalb einer Laufzeit von 20 Jahren komplett getilgt wird. Weitere 1,1 Milliarden Euro kann die FBB nun von den Banken aufnehmen und refinanziert in diesem Zusammenhang vorzeitig 1,4 Milliarden Euro des ursprünglich bis 2019 laufenden bestehenden Kredites aus dem Jahr 2009. Der neue Kredit wird – wie auch bereits der nun abgelöste Konsortialkredit – zu 100 Prozent durch die Gesellschafter Berlin, Brandenburg und die Bundesrepublik Deutschland verbürgt. Die Europäische Kommission hatte die Rechtmäßigkeit des Finanzierungspakets bereits im vergangenen Jahr bestätigt.



Folgende sieben Banken bilden das Konsortium:

• Nord/LB

• KfW IPEX-Bank GmbH

• Investitionsbank Berlin

• Investitionsbank des Landes Brandenburg

• Berliner Volksbank eG

• Berliner Sparkasse Niederlassung der Landesbank Berlin AG

• Mittelbrandenburgische Sparkasse Anstalt des öffentlichen Rechts