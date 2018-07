Flughafen BER bekommt zweites Terminal - Germania baut neue Zentrale

Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg darf am künftigen Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld ein zweites Terminal errichten, dies teilte der Flughafen jetzt mit. Zudem plant die Berliner Fluggesellschaft Germania ihren Hauptsitz vom am Saatwinkler Damm in Tegel in die Nähe des neuen Hauptstadtflughafens zu verlegen. Die Absichtserklärung zum Erwerb eines Grundstücks ist bereits unterzeichnet.

