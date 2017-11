Flughafen AG steht weiter auf der Agenda

Die Redeschlacht war hitzig, das Ergebnis gleichwohl vorhersehbar: Die CSU-Mehrheit im bayerischen Landtag hat die Dringlichkeitsanträge von SPD, Grünen und Freien Wählern abgeschmettert. Die drei Parteien hatten gefordert, dass Landtag und Staatsregierung den Plänen von Ministerpräsident Horst Seehofer, die Flughafen München GmbH in eine AG umzuwandeln, eine klare Absage erteilen. Der bayerische Ministerpräsident erwägt offensichtlich, über dieses Vehikel, den Widerstand der Stadt München gegen die dritte Startbahn ins Leere laufen zu lassen [Dritte Piste: Seehofer droht München mit Ultimatum].

Das Abstimmungsresultat war insofern im Vorfeld bereits sonnenklar, als dass Horst Seehofer mit dem AG-Geplänkel auch seine eigene Rückenstärkung innerhalb der CSU im Sinn gehabt haben dürfte – die mehrheitlich lieber heute als morgen mit dem Bau der dritten Piste loslegen würde. Allerdings muss sich der bayerische Ministerpräsident nun auch Vorwürfe wie „schäbigen Wortbruch“ und „Betrug an den Bürgern“ gefallen lassen, sollte sich eine zukünftige Flughafen AG tatsächlich über die Stadt München und deren Festhalten am Votum des Bürgerentscheids von 2012 hinwegsetzen. München, respektive Oberbürgermeister Dieter Reiter, will zunächst Passagieraufkommen und Start- und Lande-Volumina genau analysieren, bevor eine weitere Entscheidung über den Flughafenausbau getroffen wird. In der bisherigen Gesellschaftsform einer GmbH gibt es keine Möglichkeit, die umstrittene Piste gegen den Widerstand der Stadt auf den Weg zu bringen. Seehofer hatte bislang vollmundig verkündet, in der causa Startbahn „nicht tricksen“ zu wollen [Dritte Piste: Seehofer droht München mit Ultimatum].