Die beiden Genossenschaften, die Flüwo Bauen und Wohnen eG und der Bauverein Waiblingen e.G. streben einen Zusammenschluss an. Durch eine Fusion könnten die aktuellen Herausforderungen am Markt leichter bewältigt werden, so die beiden Unternehmen. Nun planen die beiden Genossenschaften die notwendige Zustimmung in ihren jeweiligen Generalversammlungen zur Beschlussfassung vorzulegen.

