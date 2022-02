Flüchtlinge: LEG schreibt Kommunen mit großen LEG-Beständen an

Der Wohnungskonzern LEG will den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zur Seite stehen. „Die Aggression Russlands in der Ukraine macht uns fassungslos. Wir sind tief betroffen vom Leid der Menschen. Als großem Eigentümer von Wohnungen in Deutschland ist es für uns selbstverständlich, Ukrainerinnen und Ukrainern zu helfen, die hierzulande Schutz suchen. Aufbauend auf den Erfahrungen des Jahres 2015 und der Folgejahre möchten wir uns hierbei mit unseren Standort-Kommunen abstimmen, um bedarfsgerecht vorzugehen.“, so der Konzern.

.

Die LEG wird im Rahmen seiner Maßnahmen alle Kontakt mit allen Kommunen aufnehmen, in der das Unternehmen größere Bestände hat und eine Koordinierungsstelle zur Vermittlung von Wohnungen für geflüchtete Menschen einrichten. Die Koordinierungsstelle startet Anfang kommender Woche ihre praktische Arbeit. Zusätzlich legt die LEG-Stiftung “Dein Zuhause hilft“ einen Nothilfefonds in Höhe von vorerst 500.000 Euro auf, um die Ersteinrichtung der Wohnungen zu finanzieren.



Dort, wo die LEG und die LEG-Stiftungen nicht direkt helfen können, will die der Wohnungskonzern den Austausch mit Partnern im karitativen Bereich und mit Verbänden und Vereinen suchen, mit denen das Unternehmen auch bei anderen Gelegenheiten zusammenarbeitet. „Perspektivisch möchten wir wo sinnvoll und möglich auch Ausbildungs- und Arbeitsplätze anbieten für die Menschen, die nun aus der Ukraine zu uns kommen.“, so die LEG: