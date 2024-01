Floris van Bommel bezieht neuen Store in Köln

Die niederländische Schuhmarke Floris van Bommel bezieht einen neuen Store an der Ehrenstraße 65 in Köln. Vormieter am Standort war Onygo. Das neue Ladenlokal bietet rund 120 m² Verkaufsfläche. Es befindet sich in einem denkmalgeschützten Gebäude mit historischer Fassade. Nach Abschluss der Umbauarbeiten wird voraussichtlich im Sommer 2024 die Eröffnung stattfinden. Der neue Standort wurde von Lührmann vermittelt.

.

Das bisherige Schuhgeschäft an der Ehrenstraße 39 gibt Floris van Bommel zugunsten des neuen Standorts auf. Dort zieht, ebenfalls auf Vermittlung von Lührmann, Samsonite ein [wir berichteten].