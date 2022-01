Florian Siedenhans verstärkt Zinshausteam & Kenbo

Das Hamburger Maklerhaus Zinshausteam & Kenbo verfolgt weiter konsequent seine Expansionsstrategie. Seit dem 5. Januar verstärkt Florian Siedenhans das Investment-Team.

.

Siedenhans hat an der Hochschule für Technik & Wirtschaft in Berlin seinen Master of Business Administration im Bereich Real Estate Management gemacht. Seine berufliche Laufbahn begann klassisch mit der Ausbildung zum Immobilienkaufmann bei der Bremer Landesbank Immobilien GmbH (später Nord LB). In den letzten Jahren war Siedenhans bei der Europa-Center AG tätig, wo er zuletzt im Vermietungsmanagement deutschlandweit für die Neuakquise gewerblicher Mieter, Vertragsgestaltung und den Vertragsabschluss verantwortlich war.