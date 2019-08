Florian Scherbaum neuer Niederlassungsleiter bei IC Immobilien München

Florian Scherbaum hat, ergänzend zu seiner seit Ende 2018 bestehenden Funktion als Leiter Transaktionen Investment Deutschland der IC Immobilien Gruppe, zum 1. August 2019 die Leitung der Niederlassung München übernommen.

Scherbaum verfügt über einschlägige Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft. Von 2016 bis 2018 war er als Acquisition & Transaction Manager maßgeblich am Aufbau des Investmentteams Deutschland der IC Immobilien Gruppe beteiligt. Bis zu seinem Wechsel zur IC Immobilien Gruppe verantwortete er als Projektleiter bei der Volkswagen Financial Services AG verschiedene großvolumige Bauprojekte.



„Wir danken Sabine Giesen-Kirchhofer für den erfolgreichen Aufbau der Niederlassung München in den vergangenen Jahren. Sie wird sich, bedingt durch ihre Rolle als Geschäftsführerin in unserer Unternehmensgruppe, zukünftig deutschlandweit auf die umfangreichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten unseres wichtigen Geschäftsbereichs Property Management fokussieren“, sagt Markus Reinert FRICS, Vorstandsvorsitzender und CEO der IC Immobilien Holding AG.