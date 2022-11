Florian Mende neuer Niederlassungsleiter bei I-AM

Der Fondsanbieter Impact Asset Management hat Florian Mende zum neuen Niederlassungsleiter für die Niederlassung in Frankfurt am Main ernannt. Er folgt auf Jörg B. Hudemann, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Florian Mende ist seit dem 1. März 2022 im Vertrieb von I-AM am Frankfurter Standort tätig. Davor war er Vertriebsleiter bei Star Capital. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche und bringt fundierte Erfahrungen und Kenntnisse in der Fondsbranche mit.

