Florian Langer ist Leiter der Investmentabteilung bei Larbig & Mortag

Florian Langer übernimmt bei Larbig & Mortag die Leitung der Investmentabteilung. Langer ist bereits seit 2013 bei dem Kölner Immobiliendienstleister tätig und hat den Bereich stetig mit- und weiterentwickelt.

Die Nachfrage nach Immobilieninvestments im gewerblichen Bereich ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Der Stellenwert der Abteilung hat sich dementsprechend auch in den letzten Jahren innerhalb des Unternehmens stark gesteigert und ist neben der Bürovermietung ein wichtiger Bestandteil geworden.



„Florian Langer hat in den vergangenen Jahren maßgeblich an der positiven Entwicklung der Investmentabteilung beigetragen. Mit der Ernennung zum Abteilungsleiter möchten wir der hohen fachlichen Kompetenz und den unermüdlichen Einsatz würdigen. In den kommenden Jahren möchten wir das Investment-Team weiter ausbauen und freuen uns, nun den Grundstein für eine erfolgreiche Unterstützung des Teams in leitender Funktion gelegt zu haben“, betont Larbig.