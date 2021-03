Florian Kiebin wird Transaction Manager bei Driven

Florian Kiebin

© Driven Investment/Florian Kiebin

Das Team von Driven Investment wächst weiter. Florian Kiebin wechselt als Transaction Manager von NAS ins Driven Team. Er startet am 15. April im Frankfurter Büro.

.

Kiebin studierte an der Universität Basel Business and Economics und arbeitete seit 2016 bei der NAS Investment Group. Er begann in der Berliner Niederlassung im Bereich Investment, zuletzt arbeitete er als Transaction Manager in Frankfurt.



„Florian Kiebin passt mit seiner vielseitigen Erfahrung sowohl im Wohn- als auch im Bürosegment perfekt in unser wachsendes Team junger und engagierter Experten. Er kennt den deutschen Immobilienmarkt in all seinen Facetten und wird Driven Investment mit seinen frischen Ideen und Ansätzen zweifellos enorm bereichern“, sagt Toğrul Gönden von Driven Investment.