Florian Großhauser wechselt als Director Project Management zu GLP

GLP ernennt Florian Großhauser zum Director Project Management für Süddeutschland. Von München aus wird Großhauser die übergeordnete Koordination von Bauherren, Mietern, Behörden, General­unternehmern und anderen in zentraler Position am Bau Beteiligten in der Region verantworten. Unter anderem wird er Ankäufe von technischer Seite begleiten, Auftrags­vergaben an Generalunter­nehmer koordi­nieren sowie sicherstellen, dass ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben erfüllt werden.

Großhauser bringt mehr als 22 Jahre Berufserfahrung im nationalen und internationalen Umfeld in Projektmanagement und Projektentwicklung mit. Immobilien-, Anmietungs- und Ankaufsberatung für unterschiedliche Assetklassen gehören ebenso zu seiner Praxiserfahrung wie die Durchführung von Machbar­keitsstudien und Gebäude­analysen.



Vor seinem Eintritt bei GLP war Großhauser Head of Project & Development Services bei Cushman & Wakefield in München. In dieser Funktion baute er auch die Dienstleistung „Logistic Consultancy“ in Deutschland auf und fungierte als Key Account Manager für Großkunden. Sein Fokus lag dabei auf der Beratung von Investoren im Bereich Logistik & Industrial bei Grundstücks- und Projekt­ankäufen. Während der Realisierung verantwortete er die techni­sche Begleitung sowohl kleinerer, innen­stadt­naher Unternehmerparks bis hin zu großen Logistikparks mit mehr als 100.000 m² Mietfläche.