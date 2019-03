FlixMobility fährt aufs Münchner Kap West ab

Im Projekt Kap West der OFB Projektentwicklung GmbH hat der Großmieter FlixMobility nach seiner Anmietung von ca. 14.000 m² im April 2018 [wir berichteten] die Mietfläche nochmals um 3.500 m² Bürofläche im 2. und 3. OG des südlichen Gebäudeteils erweitert und belegt nun über 17.300 m². Damit sind 91 % der Fläche in dem modernen Bürogebäude vermietet.

