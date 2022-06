Flink SE startet in Magdeburg mit gleich zwei Standorten den Markteintritt. Dazu hat das Unternehmen in zentraler Lage der Ebendorfer Straße 19 rd. 768 m² Lagerfläche angemietet. Weiterhin nutzt der Lebensmittel-Lieferservice zukünftig ca. 763 m² Lagerfläche in der Lion-Feuchtwanger-Straße 23. Vermieter sind in beiden Fällen private Eigentümer. Engel & Völkers

