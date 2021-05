Flink mietet Standort auf der Mainzer Landstraße

Für den Ausbau seines Frankfurter Filialnetzes suchte der Online-Lieferdienst Flink Lebensmittel einen Standort im Stadtteil Gallus. Aengevelt vermittelt dazu einen Mietvertragsabschluss für eine großzügige Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss des Büro- und Geschäftshauses Mainzer Landstraße 405. Vermieter der Liegenschaft ist die Berlinhaus Verwaltung GmbH.

.