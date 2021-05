FlexOffice-Betreiber punkten mit Flexibilität

Wenn im vergangenen Jahr in der FlexOffice-Branche eines besonders wichtig war, dann Flexibilität. Unternehmen standen von heute auf morgen pandemiebedingt vor völlig veränderten Arbeitsbedingungen. AllOfficeCenters zeigt im Büromarktbericht 2020, wie sich die FlexOffice-Branche unter diesen wechselnden Markteinflüssen entwickelt hat – und zieht ein insgesamt leicht positives Resümee.

.

Kurze Verträge, kleine Büroeinheiten

Der Bericht beschreibt, wie Unternehmen nicht nur zunehmend nach kleineren Büroeinheiten fragten, sondern auch verstärkt kürzere Vertragslaufzeiten wünschten, um auf dem wirtschaftlich unsicher gewordenen Terrain schnell agieren zu können.



FlexOffice-Betreiber, die in der Regel viele Möglichkeiten der Büroaufteilung bieten, konnten schnell punkten – bei Unternehmen jeder Größe. Auch spezielle Angebote wie zum Beispiel Membership-Verträge, die Mitarbeiter jederzeit Zutritt zu einem Office Center gewähren und so als Ausgleich zum Homeoffice agieren, verhalfen dem Flex-Segment zu einem deutlichen Entwicklungsschub. So konnte der Flex-Markt 2020 trotz der besonders hohen Herausforderungen ein ausbalanciertes Ergebnis vorweisen: Insgesamt notierte der Markt im Jahr 2020 einen Zuwachs von über 138.855 m² neuer FlexOffice-Bürofläche, wodurch sich die Gesamtfläche auf 1.332.125 m² erhöhte. Die durchschnittliche Centergröße stieg auf ca. 2.710 m².



Mehr digitale Services

„Aufgrund der Pandemie sind neue Ansprüche und Herausforderungen entstanden. Das betrifft, wenig

überraschend, die Themen Hygiene, Abstand und Zahl der Personen in einem Raum“, erläutert Thomas

Schulz, Geschäftsführer von AllOfficeCenters, die veränderten Bedürfnisse der Unternehmen.



„Zusätzliche digitale Services wie Videokonferenzräume, Networking-Tools oder Online-Buchungen

sind unverzichtbar geworden.“ Mit Leistungen wie diesen waren Unternehmen in der Lage, in ihren

Flex-Büroflächen die neuen Formen der Zusammenarbeit hochprofessionell zu realisieren.

Für 2021 schaut AllOfficeCenters zuversichtlich auf die Branche. „Die Kombination aus Homeoffice und

FlexOffice-Lösungen gewinnt bei den Unternehmen noch einmal deutlich an Bedeutung. Auch haben

viele Immobilieneigentümer bereits konkrete Pläne, flexible Bürolösungen in ihr Portfolio zu

integrieren.“, fügt Thomas Schulz hinzu.