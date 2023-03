Flexoffice-Anbieter InfinitSpace zieht ins dritte CG Projekt

CG Elementum baut seine Kooperation mit InfinitSpace weiter aus. Auf der MIPIM 2023 unterzeichneten CG Elementum-Chef Ulf Graichen und der Vorstandsvorsitzende von InfinitSpace, Wybo Wijnbergen, im Beisein von Christoph Gröner, Vorstandsvorsitzender der Gröner Group und Gründer des Projektentwicklers, die entsprechenden Dokumente für einen neuen Standort in Karlsruhe.

.

„Wir freuen uns sehr über die stetig wachsende Kooperation mit CG Elementum. Karlsruhe ist für uns ein weiterer Standort, dessen starke Nachfrage nach flexiblen Bürolösungen wir gerne erschließen. In enger Zusammenarbeit wollen wir eine Flexspace-Marke kreieren, die das vorausschauende Engagement der CG Elementum für Nachhaltigkeit maßgeblich in sich trägt", so Wybo Wijnbergen, Vorstandsvorsitzender und Gründer von InfinitSpace.



InfinitSpace übernimmt mit rund 3.000 m² die Hälfte der Mietfläche in der Fiduciastraße 12 im Karlsruher Stadtteil Durlach. Das Unternehmen setzt dort sein neues Büroraumkonzept um, zu dem eine passgenaue App gehört, die Serviceangebote und Community-Entwicklung beinhaltet. Derzeit entstehen in der Fiduciastraße 12 auf insgesamt 6.000 m² neue Büro-, Arbeits- und Lagerräume. Seit 2022 ergänzt das rund 4.000 m² große Grundstück die Bestandsobjekte der Unternehmensgruppe in der Fiduciastraße 2-10 [wir berichteten]. Dort wird der Projektentwickler bis 2028 auf rund 63.000 m² Netto-Grundfläche einen Nutzungsmix aus Wohnen und Gewerbe mit Büro, Fitness, Handel und Hotel entwickeln.



Die beiden Unternehmen gehen bereits seit Dezember 2022 gemeinsam die Entstehung flexibler Arbeitsräume im Mannheimer Konradhaus [wir berichteten] und dem MI5 im Kölner Cologneo-Campus an [wir berichteten]. Die Gestaltung der neuen Arbeitsräume im Konradhaus wird ebenso wie in Karlsruhe noch dieses Jahres starten. 2024 geht es dann in Köln weiter. Alle Gebäude befinden sich im Eigentum der Gröner Group und werden von dem 2020 gegründeten Tochterunternehmen entwickelt.