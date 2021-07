Novoferm wird erster Mieter im Flexipark Wien Nord

Flexiparks Wien Nord startet erfolgreich in die Vorvermietung und fixiert den ersten langfristigen Mietvertrag für den Gewerbepark in Stockerau. Die Novoferm Austria GmbH wird ab Q1 2022 ihren neuen Firmensitz in der Rudolf-Hirsch- Straße beziehen.

Flexiparks Wien Nord ist der erste Flexipark Österreichs und bietet Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen auf insgesamt ca. 3.700 m². Das innovative Konzept des Parks erlaubt es, auf die individuellen Anforderungen und Bedürfnisse der Mieter einzugehen und ihnen die Räumlichkeiten zu bieten, die sie benötigen.



Genau dieses Konzept hat nun den führenden, europäischen Systemanbieter für Türen, (Garagen-) Tore, Zargen und Antriebe überzeugt. Die Novoferm GmbH wird am Q1 2022 ihren neuen, österreichischen Firmenstandort mit einer Gesamtfläche von ca. 470 m² im Flexipark Wien Nord beziehen. Neben einem großzügigen Lagerbereich gehören dazu auch ein repräsentativer Showroom im EG sowie eine moderne Bürofläche im Mezzanin.



Der Gewerbepark entsteht direkt an der Autobahn A22 (Abfahrt Stockerau Ost) in einem etablierten Gewerbegebiet, in dem sich die Niederlassungen vieler namhafter Unternehmen befinden. Unter anderem liegt das Logistikzentrum der Hofer KG direkt gegenüber der Liegenschaft. Über die A22 kann die Wiener Stadtgrenze innerhalb von ca. 15 Minuten erreicht werden, die S3 und die S5 sorgen zusätzlich für eine optimale Anbindung an die wesentlichen Verkehrsachsen in der Umgebung.



„Mit der Novoferm Austria GmbH konnten wir ein international bekanntes und erfolgreiches Unternehmen für Flexiparks gewinnen. Unser flexibles und kundenorientiertes Konzept gibt den Mietern viel Freiraum und Mitspracherecht in der Gestaltung der Flächen, was Novoferm schließlich auch überzeugt hat sich für Flexiparks zu entscheiden. Außerdem liegt der aktuelle, österreichische Firmensitz des Unternehmens ebenfalls in Stockerau, weshalb ein Umzug in den Flexipark Wien Nord auch für die Mitarbeiter eine optimale Lösung ist“, so Hans A. van Luijken, MRICS CCIM (Partner, Flexiparks).