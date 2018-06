Spitzengruppe beim Flexible Office Space: Berlin, München, Frankfurt und Hamburg

Flexible Office Space setzt sein rasantes Wachstum in Deutschland fort. Nach aktuellem Stand werden in den sieben größten Metropolen derzeit bereits an 429 Standorten flexible Büroflächen zur Verfügung gestellt, für weitere 58 sind zwischen Betreibern und Eigentümern bereits Mietverträge unterschrieben, so der JLL-Report „Flexible Office Space*. Dabei haben die derzeit agierenden 236 Betreiber rund 764.000 m² für 76.800 Arbeitsplätze einkalkuliert. Allein 2017 konnten Betreiber potentiellen Nutzern an 62 Standorten rund 120.000 m² zur Anmietung anbieten. 2018 / 2019 / 2020 könnte sich die Anzahl auf 72 und 214.000 m² erhöhen. Zwischen Objekteigentümern und Flexible Office Betreibern wurden 2017 in den Big 7 rund 250.000 m² vermietet, entsprechend rund 6 % des gesamten Umsatzvolumens; in den ersten drei Monaten 2018 waren es mit 28.000 m² über 3 % des Volumens.

Die Spitzengruppe: Berlin, München, Frankfurt und Hamburg

Berlin ist unter den Big 7 mittlerweile die Stadt mit den meisten Flexible Office Space-Standorten und -Flächen. An insgesamt 120 Adressen stehen bereits knapp 170.000 m² zur Verfügung, 11 weitere sind geplant mit ca. 43.000m² (Stand Mai 2018). Mit insgesamt 131 Standorten und knapp 213.000 m² flexibler Büroflächen können Nutzer in der Hauptstadt also von mehr Angeboten profitieren als in Düsseldorf, Köln und Stuttgart zusammen. Auch im Hinblick auf das absolute Flächenvolumen reicht keine andere Stadt an das Berliner Angebot heran. Deutlich ist der Abstand zur zweitplatzierten Bayernmetropole, die auf 160.000 m² kommt. München verfügt nach Berlin über die meiste Flexible Office Fläche. Insgesamt 75 Standorte mit 114.000 m² stehen bereits zur Verfügung, 13 weitere mit 46.000 m² sind geplant (Stand Mai 2018). Mit fast 8.000 der insgesamt über 13.000 Arbeitsplätzen entfällt der Großteil auf sogenannte Hybrid-Anbieter – damit hat München mit 43 bereits zur Verfügung stehenden Business Centern die meisten Standorte dieser Kategorie unter allen Hochburgen.



Auf Berlin und München folgt die Mainmetropole. Frankfurt, der viertgrößte Büromarkt unter den Big 7, liegt beim Angebot an Flexible Office Space auf Platz drei. Bereits zur Verfügung stehen an 52 Standorten 75.000 m², 11 weitere Standorte sind geplant mit ca. 38.000 m² (Stand Mai 2018). Der größte Anteil der dann insgesamt 112.000 m² entfällt mit knapp 60.000 m² auf Hybrid-Center, die insgesamt 7.600 Arbeitsplätze bieten. Auch die Hansestadt rangiert in der bundesweiten Spitzengruppe beim Flexible Office Space. Insgesamt 74 Standorte mit 77.900 m² stehen in Hamburg bereits zur Verfügung, elf weitere mit 30.700 m² sind geplant (Stand Mai 2018).



Berlin meisten den meisten Standorten

Größter Anbieter von Flexible Office Flächen auch in Berlin ist WeWork, das an insgesamt sieben Standorten mehr als 40.000 m² Fläche zur Verfügung stellt, gefolgt vom Berliner Unternehmen Factory Berlin mit mehr als 20.000 m² in Mitte und in Berlin-Alt-Treptow. Der deutschlandweite Top-Anbieter Regus kommt in der Hauptstadt auf Platz Drei.



Mit knapp 6.900 Arbeitsplätzen bietet der Teilmarkt Mitte das größte Angebot, vor Kreuzberg-Tempelhof mit über 4.700 und dem Areal Potsdamer-Leipziger Platz mit gut 4.100. Nach Anzahl der Adressen ist Kreuzberg-Tempelhof allerdings mit 35 Standorten führend.



Die Preise für Flexible Office Flächen bewegen sich in Berlin unter dem Durchschnitt der Big 7. Ein Hot Desk kostet im Mittel 175 Euro im Monat, ist damit so günstig wie in keiner anderen Stadt, im Schnitt 12 % darunter. „Die hohe Anzahl von reinen Coworking-Standorten und Flächen fördert den Wettbewerb unter den Anbietern und davon profitieren die Nutzer “, so Stephan Leimbach, Head of Office Leasing JLL Germany. Während sich die „normalen“ Büromieten in den letzten Jahren sukzessive erhöht und mittlerweile im Spitzenbereich auch die 30 Euro-Marke übertroffen hätten, vor fünf Jahren bereits von Frankfurt und München getoppt, lägen die durchschnittlichen Kosten für angemietete Flexible Office Flächen in der Hauptstadt teilweise prozentual zweistellig unter denen der anderen Städte: mit 250 Euro im Monat für einen festen Arbeitsplatz im Open Space-Bereich werden durchschnittlich 17 % weniger gezahlt als im Schnitt der Big 7. Der Preis für einen Arbeitsplatz in einem Privatbüro liegt auf dem Niveau der anderen Städte, wenngleich die Spanne von gut 200 Euro bis 1.000 Euro sehr groß ist.



Berlin ist aufgrund seiner wachsenden Internationalität, seiner Größe und der außergewöhnlich hohen Nachfrage aus dem Tech- und Mediabereich die Coworking-Hauptstadt in Deutschland“, so Leimbach. Und weiter: „Die Auslastung der Flexible Office-Space-Büros ist in Berlin hoch, die Nutzernachfrage branchenübergreifend stark. Sowohl Start-ups als auch großen Unternehmen wird die Möglichkeit für kurzfristige Expansionen geboten. Denn angesichts der derzeit herrschenden Knappheit mit einer Leerstandsquote Ende des ersten Quartals von 3,4% suchen Nutzer auf dem Berliner Bürovermietungsmarkt oft vergeblich nach adäquaten Flächen.“ Flexible Office Space Anbieter haben 2017 rund 77.000 m² Bürofläche von Eigentümern neu angemietet, entsprechend 8 % des gesamten Flächenumsatzes in der Hauptstadt. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres waren es 5.700 m². Zu beobachten war auch, dass Flexible Workspace Anbieter Toplagen suchen. Im Berliner Central Business District (CBD) lag ihr Anteil 2017 bei 25 %.



Münchener Markt erwartet Angebotserweiterung

2017 wurden dem bereits vorhandenen Angebot in München nur wenige großflächige Standorte hinzugefügt. 2018 / 2019 / 2020 wird das diesbezügliche Angebot wieder stärker erweitert: WeWork, Design Offices und Mindspace gehen mit neuen Standorten an den Markt.



Unter den fünf größten Betreibern liegen Regus und Design Offices vorn. Mit zwölf hat Regus die mit Abstand meisten eröffneten Standorte. Es ist zu erwarten, dass WeWork, derzeit hinsichtlich der Fläche auf dem sechsten Rang, durch weitere Expansionen weiter aufholen wird.



„Die Flächennachfrage durch Flexible Office Space-Betreiber wird auch in den kommenden Quartalen hoch bleiben. Die große Herausforderung ist es, geeignete Flächen in gut erreichbaren, zentralen Lagen zu sichern. Mehr und mehr wird der Blick über die Innenstadt hinausgehen“, so Petra Bolthausen, Team Leader Office Leasing JLL München.



Auf den Teilmarkt Innenstadt entfallen 36 bereits zur Verfügung stehende oder geplante Flexible Office Space-Standorte, sie vereinen rund 45 % aller Arbeitsplätze, der Teilmarkt führt deutlich das Lagen-Ranking. Ein weiterer Schwerpunkt ist Schwabing-Nord mit dem Standort von Design Offices im Highlight Business Tower mit fast 9.000 m². „Das Werksviertel am Ostbahnhof ist ein Areal, in dem zukünftig weitere flexible Bürostandorte erwartet werden. Gerade das urban-kreative Umfeld passt zu reinen Coworking-Standorten. Zudem ist das Areal bestens an die S-Bahn-Stammstrecke angebunden“, so Bolthausen.



Am Büromarkt München steigen seit einigen Jahren die Mieten – die bayerische Landeshauptstadt zählt zu den teuersten Märkten in Deutschland. Entsprechend gehören auch die Preise, die Nutzer für Arbeitsplätze in Flexible Office Space bezahlen, zu den teuersten. Im Mittel müssen für einen Hot desk 300 Euro pro Monat gezahlt werden, 50 % mehr als im Schnitt der Big 7. Für einen Fixed desk, also einen festen Arbeitsplatz im Open space, werden im Mittel 360 Euro pro Monat aufgerufen, während für einen Arbeitsplatz im Privatbüro 600 Euro pro Monat fällig werden.



„Die Flächennachfrage der Flexible Office Space-Anbieter in München ist ungebrochen hoch und wird limitiert durch das knappe Flächenangebot. Hinzu kommt in dieser Marktlage, dass die Eigentümer sich die Mieter aussuchen können und häufig etablierten Nutzern oder Konzepten der Vortritt gegenüber Marktneulingen eingeräumt wird“, so Bolthausen.



Wie in den übrigen Big 7-Märkten war auch in München der Büroflächenumsatz durch Flexible Office Space-Betreiber 2017 außerordentlich hoch. 51.000 m² und damit über 5 % des gesamten Büroflächenumsatzes wurden durch sie generiert, in den ersten drei Monaten 2018 waren es mit 4.000 m² 1,7 %. Eindrucksvoll die Anteile dieser Betreiber allein beim CBD. Sie unterstreichen die Bedeutung zentraler Lagen: Über ein Viertel 2017 bzw. ein Drittel in den ersten drei Monaten 2018.



Frankfurter Markt erwartet hohen Anstieg des Flächenbestandes

Frankfurt, der viertgrößte Büromarkt unter den Big 7, liegt beim Angebot an Flexible Office Space auf Platz drei hinter Berlin und München. Bereits zur Verfügung stehen an 52 Standorten 75.000 m², 11 weitere Standorte sind geplant mit ca. 38.000 m² (Stand Mai 2018). Der größte Anteil der dann insgesamt 112.000 m² entfällt mit knapp 60.000 m² auf Hybrid-Center, die insgesamt 7.600 Arbeitsplätze bieten.



Insgesamt gibt es in der Mainmetropole 37 Betreiber von Flexible Office Space, vertreten sind lokale und internationale Anbieter. Auf die größten fünf entfällt mehr als die Hälfte der gesamten Fläche. Nach Anzahl der Arbeitsplätze sind es sogar nur drei Betreiber, die über 50 Prozent des Angebots stellen: WeWork, Regus und Design Offices bieten zusammen knapp 6.200 Schreibtische.



„Gerade in Frankfurt treffen internationale Betreiber auf Kunden, die sie bereits von anderen Standorten außerhalb Deutschlands kennen: Kanzleien, Banken und Beratungshäuser“, so Markus Kullmann, Team Leader Office Leasing JLL



Die mit Abstand meisten angebotenen Arbeitsplätze in diesem Bereich befinden sich in der Frankfurter Bankenlage, verteilt auf insgesamt 22 unterschiedliche Adressen. Der Teilmarkt Ost nimmt in der Arbeitsplatz-Statistik zwar nur Platz fünf ein, nach Anzahl der Standorte platziert er sich allerdings auf dem zweiten Rang. Zu den neun Flexible Office Space-Büros im Osten, Standort vieler Unternehmen der Kreativbranche, zählen vier reine Coworking-Anbieter, so viele wie in keinem anderen Frankfurter Teilmarkt.



Die Angebotspreise über die drei verschiedenen Kategorien reichen von 260 Euro pro Monat für einen Hot desk-Arbeitsplatz bis hin zu 350 Euro für einen Arbeitsplatz in einem Privatbüro. Letzterer ist im Mittel so günstig wie in keiner anderen der Big 7 – der Big 7 Durchschnitt notiert bei 500 Euro. Allerdings reicht die Bandbreite in Frankfurt von knapp 250 Euro bis hin zu fast 1.000 Euro pro Monat.



In der zeitlichen Entwicklung des Büroflächenumsatzes erkennt man einen starken Anstieg der Flächennachfrage der Flexible Office Space-Betreiber 2017. Das angemietete Flächenvolumen stieg sprunghaft auf 46.000 m², mehr als das Vierfache der Umsätze in den vier Jahren zuvor – zusammengerechnet wohlgemerkt. 6,5 % des gesamten Büroflächenumsatzes in der Mainmetropole entfielen 2017 auf Flexible Office Flächen. Mit über 23 % deutlich höher notiert der Anteil im CBD.



Im Jahr 2018 wurden zwar nur zwei neue Anmietungen registriert: Im Bahnhofsviertel und in der Bankenlage. „Insbesondere viele derjenigen Betreiber, die Hybrid-Modelle anbieten, sind derzeit aber auf der Suche nach geeigneten weiteren Standorten“, so Kullmann.



In Hamburg liefern sich Regus und WeWork ein Expansionswettrennen

Auch die Hansestadt rangiert in der bundesweiten Spitzengruppe beim Flexible Office Space. Insgesamt 74 Standorte mit 77.900 m² stehen bereits zur Verfügung, elf weitere mit 30.700 m² sind geplant (Stand Mai 2018). Die meisten Standorte haben weiterhin klassische Business Center mit 36, doch entfallen mit 7.800 die meisten Arbeitsplätze auf Hybridformen. Im Vergleich dazu liegt reines Coworking mit 1.200 Arbeitsplätzen an 22 Standorten zwar noch zurück, wird damit aber bei der Gesamtzahl der Coworking-Plätze bundesweit nur noch von der Hauptstadt Berlin übertroffen, die auf 3.600 Plätze kommt.



Flexible Arbeitsplatzkonzepte sind zwar schon seit den 1980er-Jahren zuhause, doch im vergangenen Jahren erlebte der Markt mit 17 neuen Standorten mit insgesamt 26.000 m² einen deutlichen Sprung. Das ist so viel Fläche wie in den fünf Jahren davor zusammen. Insbesondere WeWork trug mit 7.800 m² im Hanse Forum viel zu diesem Wachstumssprung bei.



Bei den Betreibern plant WeWork eine massive Expansion, um zum Platzhirsch Regus aufzuschließen. Nach aktuellem Planungsstand liefern sich beide mittelfristig ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit derzeit leichtem Vorteil für den klassischen Business Center Betreiber Regus, der dann über knapp 18.000 m² verfügt. Auf Platz drei folgt zudem die Regus-Tochter Spaces, die sich auf reines Coworking konzentriert.



„Zusammen mit Berlin, München und Frankfurt ist Hamburg Vorreiter dieser Büroform. Derzeit erleben wir ein rasantes Wachstum in der Hansestadt mit großen Flächen in attraktiven Lagen. Langfristig wird der Markt aber erst nachweisen müssen, dass dieser schnelle Anstieg gerechtfertigt ist“, so Tobias Scharf, Team Leader Office Leasing JLL Hamburg.



Flexible Workspace setzt in Hamburg vor allem auf prominente Zentrallagen in der Innenstadt. Zwei Drittel der Standorte entfallen auf zwischen Hafen und Alster. „Daneben sind es vor allem die innenstadtnahen Teilmärkte Hafenrand und HafenCity begehrt. Zugleich rücken die zunehmend urban-kreativen Lagen in St. Pauli und Altona-Ottensen-Bahrenfeld. Von den 14 Standorten dort sind allein sechs reines Coworking mit 1.200 Plätzen“, analysiert Scharf.



Die durchschnittlichen Preise weitgehend am Schnitt der anderen Big 7 Städte: Im Mittel müssen für einen Hot desk 215 Euro pro Monat gezahlt werden, etwas mehr als der Schnitt der Big 7 von 200 Euro. Dies dürfte zum Teil mit dem wachsenden Angebot zusammenhängen. Der größte Markt Berlin liegt mit 175 Euro darunter, Düsseldorf mit einem knappen Coworking-Angebot mit 285 Euro deutlich darüber. Für einen Fixed desk, also einen festen Arbeitsplatz im Open space, werden im Mittel 300 Euro pro Monat aufgerufen, während für einen Arbeitsplatz im Privatbüro 500 Euro pro Monat fällig werden – was exakt auf dem Schnitt der Big 7 liegt.



„Trotz des Wachstums der vergangenen Quartale bleibt die Flächennachfrage der Betreiber sehr hoch. Sowohl etablierte als auch neue Konzepte prüfen Flächenoptionen in der Innenstadt und den angrenzenden Teilmärkten“, analysiert Scharf.



Wie in den übrigen Big 7-Märkten war auch in Hamburg der Büroflächenumsatz durch Flexible Office Space-Betreiber 2017 außerordentlich hoch. 44.700 m² und damit 7 % des gesamten Büroflächenumsatzes wurden durch sie generiert – nur Berlin hatte mit 8 % einen höheren Anteil. Eindrucksvoll sind auch die Anteile dieser Betreiber allein beim CBD. Sie unterstreichen die Bedeutung zentraler Lagen: Mit 26.400 m² steuerten sie 2017 mit 23,7 % fast ein Viertel des gesamten Flächenumsatzes bei.



Auf die vier Top-Märkte Berlin, München, Frankfurt und Hamburg folgen die beiden Immobilienhochburgen Köln und Düsseldorf [Flexible Workspace: Kaum Flächen im Zentrum von Köln und Düsseldorf verfügbar]. Düsseldorf rangiert wie in vielen anderen Immobilienkategorien auch bei Flexible Workspace auf dem bundesweit fünften Platz. Während die Domstadt derzeit vor Stuttgart auf dem sechsten Platz der Big 7 rangiert. Die baden-württembergische Landeshauptstadt ist der noch mit Abstand kleinste Markt unter den Big 7 in diesem Segment [Stuttgart: Flexible Office Space mit enormen Bedarf, aber keinen Raum zum Wachsen].