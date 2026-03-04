Flex-Offices im Visier: Florian Kappes gründet Flex Forward

Mit Flex Forward startet eine spezialisierte Beratungsfirma für den europäischen Flex-Office-Markt. Gründer Florian Kappes bringt rund 20 Jahre Erfahrung aus Beratung, Betrieb und Technologie in das neue Unternehmen ein. Ziel des Unternehmens ist es, Marktteilnehmer bei strategischen und operativen Fragen rund um flexible Büroangebote zu begleiten. Dazu gehören unter anderem Markt- und Standortanalysen, Portfolio-Strategien, Go-to-Market-Konzepte sowie Partnerschaften im Flex-Office-Ökosystem.

Florian Kappes bringt rund zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung mit. Stationen seiner Laufbahn waren unter anderem der internationale Berater und Vermittler Instant Offices, der Flex-Office-Betreiber Fora sowie der auf Flex-Office-Technologie spezialisierte Datendienstleister Technologywithin. Diese Erfahrungen aus Beratung, Betrieb und Technologie sollen nun in die Arbeit von Flex Forward einfließen.



„Der europäische Flex-Office-Markt hat in den vergangenen Jahren stark an Reife gewonnen, ist aber gleichzeitig deutlich komplexer geworden. Viele Marktteilnehmer stehen vor grundlegenden strategischen Entscheidungen. Flex Forward versteht sich als unabhängiger Sparringspartner, der Marktkenntnis, Daten und Praxiswissen zusammenführt“, sagt Florian Kappes.