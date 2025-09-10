Flensburg präsentiert Siegerentwurf für „Quartier am Gleisbach“

Der Siegerentwurf für den im November 2024 ausgelobten Wettbewerb „Quartier am Gleisbach“ ist eine Arbeitsgemeinschaft des Stadtplanungsbüros Elbberg Kruse, Rathje, Springer, Eckebrecht Partnerschaft mbB aus Hamburg und des Landschaftsplanungsbüros Trüper, Gondesen und Partner/TGP aus Lübeck. Im Rahmen der Quartiersentwicklung sollen ca. 300 Wohneinheiten sowie Gewerbeflächen entstehen.

.

Mit dem Quartier am Gleisbach beabsichtigt die Stadt Flensburg die Entwicklung eines neuen innenstadtnahen, urbanen Quartiers mit ca. 300 Wohneinheiten und nicht störendem Gewerbe. Dadurch soll zwischen dem Grünraum des Bahnhofstals und dem Flensburger Bahnhof ein neuer attraktiver Siedlungsschwerpunkt entstehen. Eingeleitet wurde das Wettbewerbsverfahren durch eine intensive Öffentlichkeitsbeteiligung im Kühlhaus, um Anregungen aus der Flensburger Bevölkerung in die Aufgabenstellung für den Wettbewerb aufzunehmen. An dem zweiphasigen städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerbsverfahren beteiligten sich schließlich mehrere Planungsbüros.



Im Februar 2025 fand die erste Jurysitzung statt, in deren Rahmen die teilnehmenden Teams für die Phase 2 des Wettbewerbs ausgewählt wurden. Erst in der Phase 2 erfolgte die vollständige Durcharbeitung der Wettbewerbsaufgabe. Nun steht der Siegerentwurf für die zukünftige Entwicklung des gemischten Quartiers am Gleisbach fest: Es ist eine Arbeitsgemeinschaft des Stadtplanungsbüros Elbberg Kruse, Rathje, Springer, Eckebrecht Partnerschaft mbB aus Hamburg und des Landschaftsplanungsbüros Trüper, Gondesen und Partner/TGP aus Lübeck. Der Entwurf überzeugte die Jury durch die städtebauliche Leitidee, „eine zentrale Gasse für alle Erschließungsfunktionen anzubieten und diese in eine naturnahe Umgebung im Süden und Norden einzubetten“. Auch die unterschiedlich ausgearbeiteten Gebäudetypen und die Vielzahl von Freiraumangeboten wurde gewürdigt und, so die Jury weiter in ihrer Beurteilung, „lässt eine ausgewogene Nutzungsdurchmischung des Quartiers erwarten“.



Bevor der endgültige Zuschlag erteilt werden konnte, wurde ein Verhandlungsverfahren mit den Preisträgern durchgeführt. Hierbei ging es im Wesentlichen um das Honorar für die zu vergebenden Planungsleistungen. Nun liegt die endgültige Entscheidung vor: Die weitere Ausarbeitung des Siegerentwurfes und somit des zukünftigen Quartiers im Bahnhofstal kann beginnen

Die Planung des zukünftigen Quartiers im Bahnhofstal wird anhand der Ausarbeitung des Siegerentwurfs fortgeführt. Das zukünftige Erscheinungsbild eines nachhaltigen, vielfältigen und lebendigen Quartiers im Bahnhofstal nimmt somit erkennbar Gestalt an.