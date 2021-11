Flender bezieht Panattoni Park Voerde

Panattoni hat einen weiteren Mietvertrag für seinen Standort in Voerde unterzeichnet. Flender, ein internationaler Hersteller von mechanischen und elektrischen Antriebssystemen, wird 11.200 m² beziehen.

.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit der neuen Halle unsere Logistikaktivitäten zentralisieren können und so unserem Ziel, bis zum Jahr 2030 vollständig CO2-neutral zu agieren, ein weiteres Stück näherkommen. Mit den neuen Lagerflächen gestalten wir unsere Logistikprozesse nachhaltig und reduzieren so einen erheblichen Teil der bisherigen Transportwege und die damit verbundenen CO2-Emissionen“, kommentiert Flender-Group-CEO Andreas Evertz, die neue Anmietung.



Das Unternehmen bezieht im Panattoni Park in Halle 1 eine Gesamtfläche von rund 11.200 m². Davon sind ca. 9.850 m² Hallen-, 550 m² Büro- und 800 m² Mezzanin-Fläche. Hinzu kommen Pkw- und Lkw-Stellplätze auf den Außenflächen sowie ein Vordach für Lkw. Im Rahmen der Projektentwicklung schafft Panattoni die Voraussetzungen für eine hohe Bodenbelastbarkeit. Durch eine Tragfähigkeit von rund 250 KN/qm können Stapler mit bis zu 40 t Gesamtgewicht in den Hallen eingesetzt werden. Den Mietern wird damit die Einlagerung von Komponenten für Windkraftgetriebe ermöglicht. Mit den neuen Flächen erweitert das produzierende Unternehmen seinen bereits bestehenden Standort in Voerde.



Der Panattoni Park Voerde (Am Industriepark 2) befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den Wirtschafts- und Logistikregionen Duisburg und dem Niederrhein und verfügt über eine hervorragende Vernetzung zu den Binnenhäfen entlang des Rheins sowie über eine schnelle Anbindung ohne Ortsdurchfahrt zu den Bundesautobahnen A3, A59 und A57. Auch die niederländische Grenze kann zügig erreicht werden.



Der Baubeginn der Halle 1 ist für November 2021 geplant, die Übergabe an Flender ist für August 2022 terminiert. Die Vermarktung des Panattoni Park Voerde verantworten die Maklerhäuser Realogis Holding GmbH und Colliers International Deutschland GmbH.