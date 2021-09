Flemming Dental wechselt nach Bochum

Hofsteder Straße 128

Die Flemming Dental GmbH & Co. KG wechselt ihren Standort in Bochum. Das bereits bezogene Objekt in der Hofsteder Straße 128 in Bochum verfügt über eine Größe von rund 910 m² und ist damit eines der größten Dentallabore der Region. Vor dem Bezug wurde die Liegenschaft umfassend modernisiert und saniert.

„Ausschlaggebend für die Entscheidung, das Objekt in der Hofsteder Straße zu beziehen, war die Lage. Der verkehrstechnisch günstige Anschluss an die Autobahn ist nicht nur von Vorteil für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern auch für die Logistik, damit unsere zahntechnischen Lösungen schnell in die Zahnarztpraxen und somit zu den Patienten gelangen können.“, erklärt Anja Masteit, Geschäftsführerin der Flemming Dental GmbH & Co. KG.



„Uns war bei der Suche nach einem passenden Objekt außerdem wichtig, dass wir die Immobilie für die Nutzung als Labor umfangreich umbauen können, was glücklicherweise seitens des Vermieters kein Problem darstellte.“, ergänzt Stefan Mügge, ebenfalls Geschäftsführer der Flemming Dental GmbH & Co. KG. Eigentümer der Liegenschaft ist die DGC Immobilien GmbH.



„Wir freuen uns, dass wir die Flemming Dental GmbH bei der Suche nach einer repräsentativen Immobilie für eines der größten Dentallabore der Region unterstützen konnten. Ausschlaggebend für die Anmietung war vor allem der Charakter der Liegenschaft, welcher Büro sowie Labor miteinander verbindet.“, freut sich Marco Apitzsch, Prokurist bei der Ruhr Real, über die erfolgreiche Vermittlung.