FLE verkauft in Karlsruhe

Die auf Gewerbeimmobilien spezialisierte FLE GmbH, eine Tochter der französischen LFPI Gruppe, hat erfolgreich eine ihrer Immobilien in Deutschland veräußert. Bei dem verkauften Objekt handelt es sich um eine Immobilie in Karlsruhe, die 2.076 m² vermietbare Nutzfläche umfasst. Die voll vermietete Multi-Tenant-Immobilie in der Karlstraße 22-24 wurde 1977 errichtet, 2009 von der FLE SICAV FIS erworben, weiterentwickelt und nun an einen privaten Investor aus Baden-Württemberg wieder veräußert. Der Verkauf wurde von der FLE GmbH aus Wien betreut. Über den Kaufpreis und die Identität des Käufers wurde Stillschweigen vereinbart. Vermittelnd tätig waren die Investmentspezialisten des Karlsruher Büros von Engel & Völkers Commercial.

Zudem konnte das Maklerhaus zwei Mehrfamilienhäuser in Karlsruhe an einen privaten Kapitalanleger vermitteln. Die beiden Häuser verfügen über je acht Wohneinheiten und zehn Garagen und liegen in der Karlsruher Oststadt. Die im Jahr 1964 gebauten Immobilien in der Brohrainstraße verfügen über eine Gesamtmietfläche von rd. 1.280 m² und wechselten zum ca. 20-Fachen der Jahresnettokaltmiete den Eigentümer. Verkäufer war eine Erbengemeinschaft.