FLE erwirbt Warschauer Kopernik Bürokomplex von DWS

Die von der FLE GmbH betreute FLE SICAV FIS hat ihre fünfte Büroimmobilie in Polen - den Kopernik Bürokomplex in Warschau - von der DWS erworben, die das Objekt 15 Jahre im Bestand hatte. Der Kaufpreis lag bei 39,7 Mio. Euro.

