Die FLE GmbH erwirbt im Auftrag des luxemburgischen Fonds FLE SICAV FIS ihre achte Immobilie in Budapest. Der Ankauf betrifft ein Jugendstilgebäude, errichtet am Ende des 19. Jahrhunderts, das sich im Botschafterviertel des 6. Bezirks von Budapest befindet, in unmittelbarer Nähe zum Heldenplatz.

[…]