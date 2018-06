FLE erwirbt Hotelobjekt in Essen

Die FLE GmbH, ein Unternehmen der LFPI Gruppe, erwirbt für ihren luxemburgischen Spezialfonds eine mischgenutzte Hotel- und Büroimmobilie in Essen von einer schweizerischen Großbank. Nach Erwerb von drei Büroobjekten in Budapest und einer mischgenutzten Hotel- und Büroimmobilie im polnischen Breslau im Gesamtvolumen von etwa 100 Millionen Euro bedeutet dies die Rückkehr auf den deutschen Markt als Ankäufer. Über den Kaufpreis und weitere Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Beim Objekt handelt es sich um einen fast voll vermieteten Hotel- und Bürokomplex in Essen mit etwa 12.700 m² an Mietfläche, der im Jahr 2002 errichtet wurde. Das Objekt befindet sich am Rande der Innenstadt in der Schützenbahn 58, in unmittelbarer Nähe des Essener Rathauses. Der Ankermieter ist die Welcome-Hotelgruppe.



„Durch den Nutzungsmix von Büro und Hotel weist das Objekt eine hohe Risikodiversifikation in hervorragender Essener Innenstadtlage auf und entspricht mit seinem modernen technischen Standard genau unseren Investmentanforderungen. Wir haben bereits mehrere Objekte im Bestand, die eine ähnliche Mischnutzung aufweisen und diese Objekte haben sich in den letzten Jahren durch sehr stabile Performance und hohen Cash Flow ausgezeichnet,“ erläutert Dr. Alexander Klafsky, Geschäftsführer der FLE GmbH.



Für 2018 sind weitere Ankäufe in Deutschland und CEE geplant und auch bereits aktiv in der Umsetzung.