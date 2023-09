FLE erwirbt drittes Objekt in CEE

FLE konnte in diesem Jahr den dritten Ankauf für seinen Luxemburger Fonds FLE SICAV FIS in CEE tätigen. Im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion sicherte sich der Asset Manager die DAFA-Lager- und Produktionsstätte in der Logistikzone II von Warschau.

.

Das weltweit tätige Unternehmen DAFA hat den Standort in Natolin (Region Grodzisk Mazowiecki) langfristig zurückgemietet. Der Hersteller von Schaumstoff- und Kunststofflösungen mit Hauptsitz in Dänemark, hat acht internationale Niederlassungen. Die Immobilie ist der einzige Standort der Gruppe in Polen und einer von vier wichtigen Produktionsstandorten weltweit.



Mit dem Ankauf in der Region Grodzisk Mazowiecki unterzeichnet FLE in diesem Jahr schon die dritte Transaktion in CEE für den in Luxemburg ansässigen Immobilienfonds FLE SICAV FIS, der derzeit Immobilien mit einem Schätzwert von rund 3,5 Mrd. Euro hält. Im Mai kaufte das Team von CA Immo die Vizivaros Office Center in Budapest [wir berichteten], im Januar den Warschauer Kopernik Bürokomplex von DWS [wir berichteten]. Mit dem DAFA-Objekt hält der Fonds jetzt fünf Objekte im Raum Warschau im Bestand.