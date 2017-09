Flatow gliedert Geschäftsbereich für Institutionelle Kapitalanleger aus

Flatow AdvisoryPartners (FAP) hat seinen Geschäftsbereich für Institutionelle Kapitalanleger in ein eigenes Unternehmen ausgegliedert. Seit August 2017 erhalten Institutionelle Anleger über die FAP Invest GmbH unter der Leitung von Markus Mirbach, bisher Head of Investment Management bei FAP, Beratung und Zugang zu Real-Estate-Debt- und Direktinvestments. Das neu gegründete Unternehmen wird im Auftrag Institutioneller Investoren (z.B. Versicherungen, Versorgungswerke und Pensionskassen sowie Kapitalverwaltungsgesellschaften und Stiftungen) tätig und bringt diese mit Investoren und Projektentwicklern zusammen. Das Angebot ist somit speziell auf die direkte Form von Immobilieninvestments zugeschnitten.

„Insbesondere vor dem Hintergrund der noch anhaltenden Niedrigzinsphase sind Immobilien als Direktanlage, aber auch in Form von Real Estate Debt Investments für Institutionelle Investoren weiterhin besonders attraktiv. Wir sind daher bestrebt, für unsere Kunden attraktive Angebote zu prüfen und mit Partnern neue Produkte zu entwickeln„, erläutert Curth-C- Flatow, Gründer von FAP.



Noch im vierten Quartal des laufenden Jahres wird FAP einen Luxemburger Real Estate Debt Fonds auflegen lassen. Als Initiator und Anlageberater hat die FAP Invest GmbH eine Service KVG in Luxemburg mit der Auflegung des Mezzanine-Fonds beauftragt und stellt über ihre Plattform einen Zugang für Institutionelle Anleger her. Ein erster Teilfonds wird sich auf die Vergabe von nachrangigem Kapital für deutsche Bestandsimmobilien und Projektentwicklungen konzentrieren.



Der Geschäftsführer der FAP Invest GmbH, Markus Mirbach, Finanzbetriebswirt (IWW), war zuvor als Kundenbetreuer für Institutionelle Kunden bei der WGZ Bank tätig. In dieser Funktion entwickelte Mirbach das Konzept der ganzheitlichen Kundenbetreuung („one face to the costumer“) weiter. Davor betreute er in Luxemburg die Bereiche Treasury und Kapitalmarkt der Pfandbriefbank-Tochter der Commerzbank sowie in früherer Funktion den Handelsbereich Zins- und FX-Derivate für HSBC Trinkaus.