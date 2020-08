Flaschenpost mietet neuen Lagerstandort in Recklinghausen

Die Standort-Liste des in 2016 gegründeten Getränkelieferanten Flaschenpost wird immer länger: In diesem Monat kam ein weiterer Standort im Norden des Ruhrgebiets hinzu. Auf Beratung von Realogis hat der Lieferant für Getränke, Lebensmittel und mittlerweile auch Haushaltsartikel einen langfristigen Mietvertrag für einen Logistiksolitär in Recklinghausen abgeschlossen.

Das Objekt in der Blitzkuhlenstraße 175 bietet Flaschenpost eine 10.500 m² große Hallenfläche sowie 11.000 m² Freifläche. Der Sofortlieferant – bei dem zwischen der Bestellung per App oder Web und der Lieferung an den Verbraucher nur 120 Minuten liegen – nimmt seinen Geschäftsbetrieb im August 2020 auf.



„Mit dem neuen Standort in Recklinghausen schließen wir eine Lücke in unserem Netzwerk aus Lagerstandorten im Ruhrgebiet“, kommentiert Gero Hippke, Leiter Expansion bei Flaschenpost. „Eine Lieferfahrt ersetzt bis zu zehn Einzelfahrten der Verbraucher. Mit unserer effizienten Tourenplanung leisten wir einen Beitrag, das hohe Verkehrsaufkommen im Ballungsraum Ruhrgebiet weiter zu reduzieren.“ Bereits heute schon arbeiten rund 7.000 Menschen für das Unternehmen. Von 23 Lagerstandorten aus werden rund 150 Städte in ganz Deutschland mit Getränken und mehr versorgt. Bis zu 100.000 Getränkekisten am Tag werden dabei deutschlandweit ausgeliefert.



Eigentümer des Solitärs mit einer Grundstücksgröße von knapp 34.000 m² ist das Essener Familienunternehmen, die Thelen Gruppe. Das Objekt diente zuvor langjährig einem Verteillogistiker, war mit umfangreichen, in den Boden eingearbeiteten Förderanlagen ausgestattet und stand im Anschluss lange leer. Im Zuge der nachhaltigen Neuvermietung des Solitärs durch Realogis wurden die Förderanlagen zurückgebaut und die Lagerhalle einer konventionellen Nutzung zurückgeführt.