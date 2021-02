Flaschenland vergrößert Logistikkapazität nahe Koblenz

15 km nordöstlich von Koblenz stehen Flaschenland ab Ende des ersten Quartals 2021 insgesamt 20.000 m² Logistik- sowie 1.200 m² Büro- und Sozialfläche zur Verfügung. Mit der Vermarktung war Realogis exklusiv vom Eigentümer mandatiert.

„Bei dem neuen Logistikstandort in Ransbach-Baumbach handelt es sich um ein eingezäuntes und überwachtes Areal, das mit einem Solitärgebäude bebaut ist und Erweiterungsmöglichkeiten bietet“, erklärt Julian Petri, Geschäftsführer der Realogis Immobilien Frankfurt GmbH. Die Immobilie wurde vor rund zehn Jahren fertiggestellt und zeichnet sich sowohl durch eine hohe Drittverwendungsfähigkeit aus als auch durch die unmittelbare Nähe zur Autobahn A3 (300 Meter entfernt). Der Mietvertrag zwischen Flaschenland und einem privaten Investor wurde langfristig geschlossen.



„Aufgrund der hohen Wachstumszahlen sind wir an unserem bisherigen Firmensitz an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen“, berichtet Tobias Mayer, Gesellschafter und CEO bei Flaschenland. Das 2005 gegründete Unternehmen handelt mit pharmazeutischen Flaschen, Marmeladengläsern und Einmachgläsern, Kunststoffverpackungen, Kosmetiktiegeln sowie Zubehör. Mit dem Umzug verlagert Flaschenland zugleich seinen bisherigen Hauptsitz in Marienrachdorf. Das Areal ermöglicht eine Erweiterung um 5.000 m² Hallenfläche.