Flächenumsatz in NRW legt deutlich zu

Im ersten Halbjahr 2021 erreichte der Industrie- und Logistikimmobilienmarkt Nordrhein-Westfalen einen Flächenumsatz von 774.000 m². Dieser Umsatz ist verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ein Anstieg um 44 Prozent. Zudem liegt er 19 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen fünf ersten Halbjahre.

.

Rückläufig war hingegen der Flächenumsatz von Eigennutzern – mit einem Rückgang um 13 Prozent auf 177.000 m² sank ihr Marktanteil auf 23 Prozent. Obwohl der Flächenumsatz von Neubauten um 39 Prozent auf 503.000 m² deutlich anstieg, ging ihr Marktanteil leicht um zwei Prozentpunkte auf 65 Prozent zurück. Größter Abschluss des ersten Halbjahres war eine Vorvermietung von 50.500 m² in Paderborn an Aldi [wir berichteten], gefolgt von einer 44.000 m² umfassenden Eigennutzung von Fiege in Porta Westfalica. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse von CBRE.



„Gerade angesichts des auch in Nordrhein-Westfalen immer geringeren Flächenangebotes, verdeutlicht der Anstieg des Flächenumsatzes am hiesigen Industrie- und Logistikimmobilienmarkt die große Dynamik des aktuellen Marktgeschehens. Möglich sind derartige Flächenumsätze immer häufiger nur noch auf ehemaligen Brownfields, die derzeit jahrelange Vorlaufzeiten bis zur Realisierung der Neubebauung haben“, sagt Rainer Koepke, Head of Industrial & Logistics bei CBRE in Deutschland. Aufgrund der starken Nachfrage ist die gewichtete Durchschnittsmiete für Logistikflächen im Vorjahresvergleich um vier Prozent auf 4,93 Euro/m²/Monat angestiegen.



Der Anstieg des Flächenumsatzes fiel in den verschiedenen Regionen unterschiedlich stark aus – im Ruhrgebiet ging er gar zurück – um 22 Prozent auf 193.000 m². Stärkeres Wachstum verzeichneten die anderen Cluster: Düsseldorf (plus 49 Prozent auf 144.000 m²), Köln (plus 308 Prozent auf 162.000 m²) sowie Mönchengladbach (plus 161 Prozent auf 51.000 m²). Im restlichen Nordrhein-Westfalen, also außerhalb der genannten Regionen, stieg der Flächenumsatz um 68 Prozent auf 224.000 m².





Ausgewählte Flächenumsätze H1 2021 Quartal Ort Flächenumsatz Unternehmen Art Q2 Paderborn 50.500 m² Aldi Nord Vermietung Q2 Porta Westfalica 44.000 m² Fiege Eigennutzung Q2 Bönen 35.000 m² Poco Vermietung Q1 Kerpen 30.000 m² WEG Vermietung Q2 Dortmund 30.000 m² E-commerce Vermietung

Während der Flächenumsatz von Produktions- und Logistikunternehmen rückläufig war, gab es einen deutlichen Anstieg bei Handelsunternehmen – inklusive Onlinehändlern. So entfielen auf Produktionsunternehmen 84.000 m² (minus 14 Prozent) und auf Logistikunternehmen 187.000 m² (minus 15 Prozent). Handelsunternehmen steigerten ihren Flächenumsatz derweil um 132 Prozent auf 340.000 m². Davon entfielen 38 Prozent – also 130.000 m² – auf Onlinehändler.„Wenn sich die bisherige Marktdynamik in der zweiten Jahreshälfte wie bisher fortsetzt – und nur die Flächenknappheit kann dies verhindern – steuert der Industrie- und Logistikimmobilienmarkt Nordrhein-Westfalen im Gesamtjahr 2021 auf einen Flächenumsatz jenseits der 1,5 Millionen m² zu. Damit würden die Ergebnisse der beiden letzten Vorjahre sowie möglicherweise auch von 2018 übertroffen“, erwartet Koepke. „Nordrhein-Westfalen ist ein Markt, in dem die Nutzer noch die eine oder andere Anmietoption haben, während der Grundstücksmarkt für die Eigennutzer, aber auch die Entwickler, immer enger wird.“