Flächenumsatz auf Markt für Logistik- und Industrieflächen steigt um 34 Prozent

Mit einem Flächenumsatz von 408.000 m² hat der Markt für Industrie- und Logistikflächen in der Region Rhein-Neckar im Jahr 2016 ein Plus von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnen können. Der Fünf-Jahres-Schnitt konnte zudem um 14 Prozent übertroffen werden. „Im Fokus der Suchkunden stehen vor allem Flächen im unmittelbaren Einzugsgebiet von Mannheim“, weiß Jan Imfeld, Leiter Industrieimmobilien bei Engel & Völkers Commercial Rhein-Neckar.

.

Größte Abschlüsse im Umland

Die größten Abschlüsse wurden im Jahr 2016 im Umland registriert. Im Umland Nord mietete der stationäre Einzelhändler Action Deutschland rund 83.000 m² Neubaufläche an. Ebenfalls im Umland Nord baute das Trans Service Team einen 35.000 m² großen Lagerflächenkomplex zur Eigennutzung. Weitere große Abschlüsse tätigten Amazon (40.000 m² im Umland West), die Metro Group (30.000 m² im Umland West) und Logosys Logistik (11.500 m² im Umland Nord). „Weil Logistikflächen in Mannheim ein rares Gut sind, versuchen Händler mit Standorten in den Umlandgemeinden wie bspw. Frankenthal oder Schifferstadt möglichst nah an die Universitätsstadt zu rücken“, berichtet Imfeld.



Neubau dominiert

In 2016 wurden 61 % der Flächen durch Eigennutzer bzw. Mieter in Neubauten umgesetzt, lediglich 39 % der Flächenumsätze entfielen auf Bestandsimmobilien. Das liegt an dem Mangel an hochwertigen Bestandsflächen berichtet der Immobilienexperte. „Leerstände sind kaum vorhanden und wenn überhaupt in qualitativ schlechteren Objekten zu finden.“ Auch spekulativer Neubau wird gut angenommen. So war beispielsweise ein Logistikareal in Frankenthal bereits vor der Fertigstellung vollvermietet. „Positiv ist außerdem zu bewerten, dass Entwickler auf Nachhaltigkeit setzen. Sie legen Wert auf die Drittverwendungsfähigkeit, mit der eine langjährige Nutzung sichergestellt werden soll. Dabei stehen multifunktionale Hallen mit Augenmerk auf Logistik im Fokus“, berichtet Imfeld.



„Handel“ umsatzstärkste Branche

Durch großvolumige Anmietungen von Action Deutschland, Amazon und die Metro Group stellt die Branche „Handel“ mit einem Anteil von 45 Prozent (2015: 8 Prozent) die umsatzstärkste Gruppe dar. Mit einem Anteil von 34 Prozent folgt die Branche „Transport, Logistik“. Der anteilsmäßig markanteste Rückgang wurde in der Branche „Industrie, Gewerbe“ registriert. Während 2015 noch 38 % aller umgesetzten Flächen auf diese Sparte entfielen, waren es 2016 nur noch 18 %.



Ausblick 2017

Die angespannte Lage am Markt für Lager- und Logistikimmobilien äußert sich auch im leicht ansteigenden Mietpreisniveau. So liegen die Mieten für hochwertige Produktionsflächen mittlerweile bei bis zu 6,50 Euro/m² (2015: 6,00 Euro/m²). Aufgrund der aktuell guten Marktstimmung in der Region Rhein-Neckar prognostiziert Engel & Völkers Commercial einen weiterhin hohen Flächenumsatz von 370.000 m² bis 400.000 m² für das Jahr 2017. „Rückgänge des Umsatzvolumens werden dabei nicht mit nachlassendem Interesse, sondern viel mehr mit der mangelnden Flächenverfügbarkeit zu begründen sein“, erklärt Imfeld.