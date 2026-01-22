Flächenumsatz auf dem Kölner Logistikmarkt geht um 16 % zurück

Der Kölner Logistikmarkt erreichte 2025 mit einem Flächenumsatz von ca. 229.000 m² nur ein unterdurchschnittliches Ergebnis, das gegenüber dem Vorjahr einen Umsatzrückgang von 16 % bedeutet. „Anmietungen waren 2025 meistens auf Langfristigkeit angesetzt und von bonitätsstarkem Mieterbesatz gekennzeichnet", erklärt Patrick Sohns, Managing Partner Logistik & Industrie bei Angermann NRW.

.

Sowohl die die Spitzenmiete als auch die Durchschnittsmiete verzeichnetet trotz der rückläufigen Vermietungsleistung im Jahresvergleich einen Anstieg. Die Spitzenmiete erhöhte sich um 3,9 % von 7,70 Euro/m² auf 8,00 Euro/m². Die Durchschnittsmiete steigerte sich sogar um 6,5 % von 6,10 Euro/m² auf 6,50 Euro/m². „Wir sehen eine zunehmende Zweiteilung des Marktes. Während ältere, weniger gut ausgestattete Objekte schwerer vermietbar sind, ist im Segment moderner, nachhaltiger und gut angebundener Flächen weiterhin eine gesunde Nachfrage zu beobachten. So wurde 2025 der Großteil der Ansiedlungen ab 5.000 m² im modernen Objektbestand oder als Neubau realisiert. Bonitätsstarke Mieter sind generell bereit, für Qualität mehr zu zahlen. Jenseits der 8,00 €/m² Hallenfläche sinkt die Zahlungsbereitschaft allerdings deutlich und ist nur unter Anwendung spürbarer Incentivierung zu erzeugen“, so Patrick Sohns



Im Branchenvergleich wurde im Jahr 2025 der größte Flächenumsatz durch den Wirtschaftszweig Handel/E-Commerce erzielt. Insgesamt beläuft sich die Vermietungsleistung in diesem Bereich auf ca. 105.300 m², was einem Umsatzanteil von 46 % entspricht. Auf E-Commerce-Händler und Fulfillment-Dienstleister mit chinesischen Backround entfielen rund 14 % des gesamten Flächenumsatzes. „Die Nachfrage und auch Abschlussquote chinesischer Nutzer verblieb somit auch im Jahr 2025 auf einem hohen Niveau„, analysiert Patrick Sohns.



Die Auflösung des Kölner Großmarktes führte in den vergangenen Monaten zu einem Anstieg der Flächennachfrage. Insgesamt zeigten sich Nutzergruppen des traditionsreichen Standorts für rund 9 % des Gesamtumsatzes 2025 verantwortlich. „Die Neuordnung nach dem Großmarkt-Aus erhöhte spürbar die Nachfrage nach modernen Logistikflächen im Kölner Umland. Viele der auf dem ehemaligen Großmarkt vertretenen Unternehmen waren erstmals mit der Suche von Logistikflächen auf dem freien Markt beschäftigt. Da sich der Kölner Großmarkt mittlerweile im Rückbau befindet, sollte für 2026 jedoch keine weitere Nachfrage aus dieser Sondersituation entstehen“, so Patrick Sohns.



Mit 29 % stellten Abschlüsse im Flächensegment ab 12.000 m² den größten Anteil am Gesamtflächenumsatz. Neben der Anmietung der Sellvin AG (ca. 26.800 m²) zählten die beide in Köln-Porz erfolgten Ansiedlungen von Dachser Logistics mit ca. 22.000 m² [wir berichteten] und Zeppelin Rental mit ca. 16.400 m² [wir berichteten]zu den Top-Deals des Jahres.



„Die Flächennachfrage gewann insbesondere zum Ende des Jahres deutlich an Dynamik. Für 2026 kann deshalb mit einem Anstieg des Flächenumsatzes gerechnet werden. Die stabilen bis steigenden Mietpreise über alle Flächenqualitäten hinweg unterstreichen zudem die bestehende Attraktivität des Kölner Logistikmarktes,“ sagt Patrick Sohns.