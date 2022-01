Flächenumsatz am Münchener Büromarkt 16 % über Vorjahresergebnis

Zum 31. Dezember 2021 lag der Flächenumsatz am Münchener Büromarkt bei rd. 600.000 m². Hiervon entfielen ca. 30.000 m² auf Eigennutzer. Damit konnte das krisenbedingte Vorjahresergebnis um ca. 16 % übertroffen werden. Dies geht aus dem aktuellen Marktbericht von E&G Real Estate hervor.

.

Der mit Abstand größte Abschluss umfasste ca. 45.000 m² und wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt im „Pandion Soul“ im Werksviertel hinter dem Münchener Ostbahnhof unterzeichnet [wir berichteten]. Darüber hinaus gab es insbesondere in der Münchener Altstadt (CBD) im 4. Quartal einige größere Abschlüsse von u.a. der Max-Planck-Gesellschaft im ehemaligen „Karstadt Sport“ in der Neuhauser Straße 20 mit ca. 9.600 m² [wir berichteten] und Novartis in der Alten Akademie mit ca. 9.350 m² [wir berichteten].



Die Angebotsreserve an kurzfristig beziehbaren Büroflächen lag zum 31.12.2021 bei rd. 1 Mio. m². Bei einem Flächengesamtbestand von rd. 23 Mio. m² entspricht dies einer Leerstandsquote von 4,3 % und knapp 2 % Mehrung im direkten Jahresvergleich.



In den Jahren 2022 und 2023 werden insgesamt rd. 670.000 m² Neubauflächen auf den Markt kommen von denen bereits ca. 46 % vorvermietet sind oder durch Eigennutzer bezogen werden.



Die Spitzenmiete lag zum Jahresende bei 42,00 Euro/m², dies entspricht einem Zuwachs um 9 % im Vergleich zum Ende 2020. Die Durchschnittsmiete konnte sogar um 10 % zulegen und betrug 24,50 Euro/m².