Flächen in der Region Stuttgart hochbegehrt

Nach wie vor sind Gewerbe- und Industrieflächen in der Region Stuttgart ein hochbegehrtes Gut. Die Attraktivität der Region für Unternehmensansiedlungen, -vergrößerungen und Investitionen ist ungebrochen. Vor allem aktuelle Entwicklungen, wie der Strukturwandel in der Automobilindustrie oder die Digitalisierung und der Ausbau der sogenannten Industrie 4.0 erhöhen gegenwärtig den Flächenbedarf. „Wenn wir wollen, dass Unternehmen in der Region Stuttgart neue Technologien und Projekte entwickeln und aktuelle Trends gestalten, dann müssen wir ein ausreichendes Flächenangebot schaffen“, betont Dr. Walter Rogg, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS) auf der diesjährigen Expo Real. Nach wie vor werden in der Region Stuttgart Flächen für die Industrie und Logistik und damit auch größere Grundstücke von mehreren Hektar nachgefragt. Auch für vergleichsweise neue Themenfelder, wie zum Beispiel E-Commerce oder Mobilfunkinfrastruktur werden Flächen benötigt.

20. Jubiläum

Bereits zum 20. Mal hat die WRS in diesem Jahr den Partnerstand der Region Stuttgart auf der Expo Real organisiert und konnte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Politiker begrüßen. Neben EU-Kommissar Günther Oettinger, der Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg, Katrin Schütz, der Regionaldirektorin Dr. Nicola Schelling und dem Aufsichtsratsvorsitzenden der WRS, Dr. Wolfgang Häfele, besuchten auch die Oberbürgermeister von Esslingen, Böblingen und Filderstadt sowie Bürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart und weiterer regionaler Kommunen den Gemeinschaftsstand der Region Stuttgart. Unterm Strich betrieben insgesamt 30 Partner unter dem Motto „Home of Success“ Investorenwerbung und Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort. Neben Partnern aus der Immobilienwirtschaft präsentierte sich in diesem Jahr auch die IBA 2027 StadtRegion Stuttgart GmbH wieder mit einem eigenen Modul auf dem Gemeinschaftsstand der Region Stuttgart. IBA-Pressesprecher Tobias Schiller hielt einen Vortrag zur Internationalen Bauausstellung und stellte erste Projektvorhaben vor: „Die IBA sucht Antworten auf die Frage, wie wir im 21. Jahrhundert wohnen, leben und arbeiten. Dabei ist die Immobilienbranche ein wichtiger Partner. Auf der Expo Real haben wir die Möglichkeit, die Ideen und Ziele der IBA‘27 bekannter zu machen, zur Einreichung von Projektvorschlägen aufzurufen und mit relevanten Akteuren ins Gespräch zu kommen.“



Immobilienwirtschaft im Dialog

Die Bedeutung der Versorgung der Region Stuttgart mit gigabitfähiger Glasfaser gerade auch für die Immobilienwirtschaft diskutierten am ersten Messetag Matthias Lutz, Leiter des Geschäftsbereichs Standortmanagement der WRS, Hans-Jürgen Bahde, Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH und Axel Ramsperger, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der IWS Immobilienwirtschaft Stuttgart e.V. Moderiert wurde die Diskussion von Frank Peter Unterreiner, dem Herausgeber des Immobilienbriefs Stuttgart. Lutz stellte gleich zu Beginn des Gesprächs klar: „Gewerbeflächen ohne Glasfaseranschluss werden am Markt künftig nicht mehr ohne Weiteres akzeptiert. Denn Technologien der Zukunft, wie automatische Produktion oder das autonome Fahren, sind ohne Glasfaseranschluss nicht umsetzbar.“ Die Region Stuttgart sei mit ihrem Projekt des Breitbandausbaus in Kooperation mit der Deutschen Telekom Vorbild für andere Regionen. Bahde betonte: „In fünf bis zehn Jahren werden Übertragungsgeschwindigkeiten benötigt, die nur Glasfaser liefern kann. Daher starten wir heute mit dem Ausbau für die gesamte Region Stuttgart.“ Ramsperger wies darauf hin, dass Immobilien durch Glasfaseranschluss im Wert steigen würden: „70 Prozent unserer Mitglieder fragen Glasfaseranschlüsse nach.“ Ramsperger schlug zudem vor, private Initiativen im Projekt noch besser einzubinden und bürokratische Hürden abzubauen.